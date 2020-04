Canadien: la mère de Kovalchuk s'en mèle

Ilya Kovalchuk a répété maintes fois, avant son transfert vers Washington, qu’il a apprécié son séjour à Montréal et qu’il n’écartait pas un retour avec le Canadien l’an prochain.

Il semble que l’attaquant russe ne chantait pas la pomme aux partisans et journalistes lorsqu’il a tenu de tels propos, puisque sa mère laisse entendre que c’est réellement son souhait.

«À ce que je sache, il a un désir de revenir à Montréal l'année prochaine. À moins, bien sûr, que les circonstances (ne le permettent pas)», a déclaré Lyubov Nikolaevna dans une entrevue récente au média russe Argumenty i Fakty.

La mère du vétéran de 37 ans a également raconté qu’il a vécu des moments difficiles peu avant que les Kings de Los Angeles ne se décident à résilier son contrat, en décembre.

«J’étais au courant de la situation entourant mon fils plus que ceux qui ont écrit à ce sujet. Bien sûr, il a partagé ses pensées et il était bouleversé. C'était une situation désagréable et psychologiquement difficile, mais il a toujours dit que tout irait bien.»

Comme de fait, accepter l’offre de contrat d’un an et 700 000$ (à deux volets) du Bleu-Blanc-Rouge le 3 janvier n’a pas tardé à transformer son état d’âme.

«Lorsqu'il s’est joint au Canadien en hiver, son jeu a immédiatement changé. Ilya a bien été accueilli par son nouveau club et c’était plus facile sur le plan du moral», explique la mère, qui est également tombée sous le charme de la métropole québécoise.

«J'ai aimé l'équipe et la ville», admet-elle en expliquant que la transaction avec les Capitals lui permettait de jouer pour le seul trophée qu’il n’a pas brandi au cours de sa carrière.

«C'est la seule récompense qu'Ilya n'a pas gagnée. Par conséquent, il a de nouveau changé d’équipe.»

La réaction de Kovalchuk

Mis au fait des déclarations de Mme Nikolaevna, «Kovy» s’est contenté de dire que sa mère veut son bien.

«C’est le souhait de ma mère avant tout, a-t-il laissé savoir dans une entrevue avec le site Sport Express, mercredi. Elle sait que j’étais bien à Montréal. C’est une très bonne équipe et j’ai été très bien traité. Mais je peux dire la même chose de Washington.

Photo AFP

«Je suis heureux de tout ce qui s’est passé (après les Kings).»

Auteur de 13 points en 22 matchs avec le Tricolore, Kovalchuk avoue que l’atmosphère et la passion que renferment le marché montréalais sont incomparables. En commençant par le Centre Bell.

«Plusieurs athlètes aiment jouer là-bas. Même lorsque tu es en visite, c’est comme si tu étais à domicile. L’édifice est toujours rempli. De plus, l’amphithéâtre est plus vertical qu’ailleurs, ce qui donne l’impression que les spectateurs sont plus près de la glace.

«À Los Angeles, les partisans mangent un peu et discutent. À Montréal, tous les amateurs dans les gradins connaissent les moindres détails au hockey.»

Échangé aux «Caps» le 23 février dernier en retour d’une sélection de troisième tour au prochain repêchage, Kovalchuk a inscrit un but et quatre points en sept matchs dans la capitale fédérale américaine. La troupe de Todd Reirden occupait le premier rang de la section Métropolitaine avec un dossier de 41-20-8 avant la suspension du calendrier.