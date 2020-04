COVID-19: Céline Dion repousse son retour sur scène

Céline Dion reporte 28 concerts supplémentaires en raison du coronavirus. La diva, qui devait entreprendre la portion européenne du Courage World Tour à Prague le mois prochain, a annoncé la nouvelle vendredi.

Dans un communiqué, Céline Dion indique que ses pensées et ses prières «accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont durement touchés par cette pandémie dévastatrice».

«Je sais que tout le monde tente de s’adapter tant bien que mal à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale, poursuit-elle. Éventuellement, nous passeront au travers... plus tôt que tard, espérons-le.»

L’artiste salue également le courage des soignants avant d’indiquer qu’elle a très hâte de retourner sur scène.

Parmi les représentations touchées, signalons six concerts à Paris et cinq en Allemagne. Aucune date de report n’a été confirmée. Le promoteur du Courage World Tour, Concerts West/AEG Presents, souligne son intention d’annoncer «un maximum de dates reportées dès que possible, lorsqu’il sera prudent et approuvé d’aller de l’avant avec de tels événements dans chacune des villes touchées».

Il s’agit d’un deuxième bloc de concerts repoussés pour Céline Dion en raison de l’épidémie de COVID-19. Au début du mois de mars, quand tout a éclaté, elle avait reporté tous ses spectacles prévus en Amérique du Nord jusqu’au 27 avril.

Pour l’instant, Céline Dion doit remonter sur scène le 27 juillet à Ta’Qali, à Malte.