COVID-19: don de 1800 paquets de lingettes corporelles à des CHSLD

Des paquets de lingettes nettoyantes pour le corps, fabriquées en partie en Beauce, seront distribués à partir de vendredi dans des CHSLD parmi les plus touchés par la COVID-19.

D’un commun accord Texel Matériaux Techniques de Saint-Elzéar, en Beauce, et Medline-Dufort Lavigne ont entrepris vendredi la distribution de 1800 paquets de lingettes nettoyantes pour le corps de la marque ReadyBath.

«On est très fier de pouvoir aider», a déclaré Louis Bouffard, chef de la plateforme médicale de Texel Matériaux Techniques qui fait partie du groupe américain Lydall.

Photo courtoisie

Un paquet de ReadyBath offre huit lingettes de 20 cm X 20 cm pour nettoyer les différentes parties du corps.

Selon les données de la compagnie, la durée typique d’un bain peut être réduite de moitié avec ces lingettes, tout en évitant les risques de contamination croisée.

En Beauce, Texel est présente à Saint-Elzéar, ainsi qu’à Sainte-Marie. L’entreprise possède également une usine à Sherbrooke.

«Les lingettes sont fabriquées dans la Beauce. On fabrique le substrat sous forme de rouleaux et on les expédie chez Medline, aux États-Unis, qui viennent humecter les lingettes avec leur solution sans rinçage. Ils font ensuite le découpage et l’emballage pour faire des paquets de huit lingettes», a expliqué M. Bouffard.

Le partenariat d’affaires entre Texel et Medline remonte à il y a plus de vingt ans. Outre le secteur médical, Texel est présente dans différents marchés comme le secteur automobile. Ses produits sont commercialisés à l’échelle internationale.

Selon M. Bouffard, les différents partenaires n’ont pas hésité à conjuguer leurs efforts pour rendre possible ce don de 1800 paquets. Quatre des six établissements qui recevront ce don sont situés dans la région de Montréal où il y a une concentration de cas de COVID-19.

«Nous espérons faire connaître ce produit et permettre au personnel de sauver du temps et de soulager rapidement les gens qui en ont besoin», a poursuivi M. Bouffard.

Aux États-Unis, ces lingettes sont utilisées dans plusieurs hôpitaux, souligne-t-il, mais ce produit est moins connu au Québec. La distribution des paquets de lingettes a débuté vendredi après-midi et elle se poursuivra lundi.

«L’objectif de cette initiative est de permettre au personnel soignant des CHSLD, très éprouvé en cette période de pandémie, de gagner un temps précieux dans le maintien de l’hygiène corporelle des résidents», a ajouté de son côté Stéphane Tardif, directeur régional des ventes des marchés hors hospitaliers de Medline-Dufort Lavigne.