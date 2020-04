COVID-19: Le coiffeur des stars se prépare pour la réouverture de son salon

Le coiffeur et propriétaire du salon de coiffure PRIVÉ, David D’Amours, se penche présentement sur des solutions afin de recevoir sa clientèle en toute sécurité lorsqu’il lui sera possible de rouvrir son commerce.



«Nous, on a été dans les premiers salons à fermer, donc nous avons été actifs dès l’apparition de la pandémie. D’une certaine façon, ça fait cinq semaines que nous sommes en confinement», a-t-il expliqué à l’animatrice Geneviève Pettersen sur QUB radio, vendredi.

Sur son compte Instagram, la photo où nous le voyons avec une visière pour se protéger des risques d'une contamination à la COVID-19 lors de la réouverture, a fait bien réagir.

Le coiffeur des célébrités telles que Marie-Mai, Sarah-Jeanne Labrosse et Maripier Morin, a mentionné qu’il trouvait important «de se pencher sur des mesures, des précautions», afin que sa fidèle clientèle et ses employés soient en confiance lorsqu'il ouvrira les portes de son salon situé dans le Vieux-Montréal.

ÉCOUTEZ l’entrevue de David D’Amours, sur QUB radio:

«Est-ce que je me sens 100% rassuré d’ouvrir demain? Non [...] Le plus important pour moi, c’est me sentir en sécurité, que ma clientèle se sente en sécurité et mes employés», a-t-il ajouté.

Ce qui l’encourage, ce sont les solutions sur lesquelles plusieurs coiffeurs et lui se penchent.

«Je trouve qu’il y a beaucoup de mise en place pour éventuellement pouvoir permettre une réouverture potentielle des salons de coiffure», a précisé David D’Amours.