Créez votre potager printanier dès maintenant!

Plusieurs personnes croient nécessaire d’attendre la fin du printemps pour commencer un potager à l’extérieur. N’attendez surtout pas la fin mai ou juin pour semer et planter des végétaux comestibles dans votre potager puisque plusieurs légumes résistent particulièrement bien au froid. Prenez l’air ce week-end et faites de l’agriculture urbaine, ça vous fera le plus grand bien !

• À lire aussi: Potager printanier à faire soi-même

La bette à carde, la betterave, la ciboulette, le kale, le chou, le brocoli, l’épinard, l’estragon, la laitue, la mâche, la menthe, l’oignon, le persil, le poireau, les pois mange-tout et les radis résistent bien à des températures fraîches, voire sous le point de congélation dans certains cas. Ces végétaux peuvent donc être semés ou plantés à l’extérieur en avril, en pleine terre comme en contenants, dès que la température dépasse les 5 °C.

Voici la description de quelques légumes qui n’ont pas peur du froid, à cultiver dès maintenant dans votre potager ou sur votre terrasse.

Le calendrier du jardinier

Photo courtoisie, Albert Mondor

Travaux à effectuer à la fin d’avril

Terminer la taille des arbres et arbustes fruitiers tels que les pommiers et framboisiers.

Vaporiser de l’huile horticole sur les arbres fruitiers avant l’éclosion des bourgeons.

Effectuer le semis à l’intérieur des légumes d’origine tropicale, tels que les aubergines, poivrons et tomates.

Effectuer le semis ou la plantation à l’extérieur des fines herbes et des légumes résistants au froid, tels que le kale, la laitue, le persil et les radis.

Épandre du compost dans le potager et les plates-bandes.

Épandre du compost et un engrais à dégagement lent riche en azote sur la pelouse.

Carotte

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom Seeds

Le semis en pleine terre des carottes peut être effectué trois à quatre semaines avant le moment où tout risque de gel est nul. Dans le sud-ouest du Québec, il est donc possible de semer ce légume dès la mi-avril afin d’obtenir une récolte hâtive. En faisant deux ou trois semis successifs, en avril, en mai et en juin, la récolte se prolongera ainsi jusqu’à l’automne. La carotte apprécie le plein soleil, mais elle est aussi l’une des rares plantes potagères qui tolèrent l’ombre légère. Elle pousse bien dans un sol léger et frais, bien ameubli et amendé de compost.

Il faut mettre les semences de carotte en terre à une profondeur d’environ 1 cm (1/2 po). Comme les semences sont minuscules, il est très difficile de les distancer convenablement. Vous pouvez simplement essayer d’espacer votre semis le mieux possible et, ensuite, laisser tous les plants en place sans faire d’éclaircissage. Cependant, les carottes que vous récolterez seront de dimensions variables. Selon les cultivars, la récolte se fait habituellement entre 50 et 70 jours après le semis.

D’autre part, certains jardiniers s’astreignent à éclaircir les plants en coupant ceux en surplus à l’aide de ciseaux, mais des études ont démontré que le fait de couper ou de toucher beaucoup le feuillage des carottes aurait pour effet d’attirer davantage la mouche de la carotte. L’utilisation d’agrotextiles et le compagnonnage avec les oignons sont deux bons moyens d’éviter les attaques de cet insecte.

Kale

Photo courtoisie, Albert Mondor

Le kale est en fait un chou dont les feuilles frisées ne prennent pas une forme pommée. Puisqu’il est particulièrement résistant au froid, on peut semer les graines de ce légume à l’extérieur dès la mi-avril. Les semences doivent être mises en terre à une profondeur de 13 mm (1/2 po). Il est aussi possible de transplanter au jardin des semis de kales qu’on a partis soi-même à l’intérieur.

Le kale a une préférence pour les terres argileuses riches et humides exposées à six heures d’ensoleillement et plus.

Laitue

Photo courtoisie, Association Kokopelli

Comme elle tolère mal les chaleurs estivales, il est préférable de faire le semis de la laitue en pleine terre dès la fin d’avril ou en mai afin de pouvoir effectuer la récolte avant la mi-juillet. Qu’on le plante au plein soleil ou à la mi-ombre, ce légume-feuille pousse bien dans un sol léger et frais, bien ameubli et amendé d’un peu de compost.

Pak-choï

Photo courtoisie, All America Selections

Le pak-choï – aussi appelé bok-choy – est un proche parent asiatique du chou qui possède des tiges et nervures blanches.

Cette plante réputée pour sa tolérance au froid peut être cultivée tôt en saison, en avril et en mai. Le semis hâtif permet d’éviter que ce légume subisse les chaleurs estivales qui ont généralement pour effet d’amorcer sa floraison et d’altérer sa qualité gustative. « Asian Delight », « Canton » et « Joi Choi » sont d’ailleurs quelques variétés qui ne fleurissent pas aussi rapidement à l’arrivée du temps chaud.

Le pak-choï apprécie le plein soleil et un sol léger riche en compost, frais, mais bien drainé. La transplantation étant difficile, mieux vaut faire un semis directement en pleine terre. La récolte du pak-choï se fait rapidement, soit à peine 45 à 50 jours après le semis.

Poireau

Photo courtoisie, Thompson and Morgan

Contrairement à ce que plusieurs jardiniers croient, le poireau n’est pas un légume annuel, mais plutôt une plante potagère vivace très rustique. Comme dans le cas des asperges et de la rhubarbe, on peut le semer une seule fois et laisser chaque automne quelques plants en place dans le potager lors des récoltes. Le semis de poireau peut être fait hâtivement dès la mi-avril ou en mai.

Les plants de poireaux laissés en place à l’automne fleuriront au printemps suivant, produisant de jolies sphères de fleurs rose et blanche. Après avoir fleuri, le poireau produira une foule de rejetons qui formeront une touffe dense à sa base. L’automne et l’hiver suivants, il suffira de récolter quelques tiges de cette touffe en prenant soin d’en laisser deux ou trois en place pour la récolte de l’an prochain.

Pois mange-tout

Photo courtoisie, whperron.com

Puisqu’ils tolèrent particulièrement bien le froid, les pois mange-tout peuvent être semés dès la mi-avril dans le sud de notre province. Il n’est pas nécessaire d’attendre la production de fruits pour consommer cette plante. Trois à quatre semaines après le semis, on peut déjà récolter les jeunes pousses.

Pomme de terre

Photo courtoisie, Albert Mondor

Contrairement à la majorité des plantes potagères, les pommes de terre ne sont pas propagées par semences. Pour obtenir une récolte, vous devrez donc mettre des tubercules en terre, achetés au supermarché ou chez un semencier. Placez les tubercules dans un endroit lumineux 10 à 15 jours avant la plantation à l’extérieur – sur le comptoir de votre cuisine, par exemple – afin de les faire germer. Ensuite, vous pourrez les planter en pleine terre en mai, au moment où le pissenlit fleurit, soit environ deux à trois semaines avant le dernier gel prévu.

Vous pouvez planter les petits tubercules directement dans le sol sans avoir à les couper. Toutefois, les tubercules plus gros doivent être tranchés en morceaux qui ont la grosseur d’un œuf et qui comprennent au moins une jeune pousse chacun. N’oubliez pas d’enduire les plaies avec du soufre avant de planter vos tubercules. Les tubercules doivent être disposés à une profondeur d’environ 10 cm et être distancés de 30 cm. Laissez un peu plus de 60 cm entre les rangs. La pomme de terre affectionne les terres légères, profondes et riches, situées en plein soleil. Avant de planter, enrichissez le sol avec du compost.

Betterave

Photo courtoisie, Jacques Bourdon

Le semis et la plantation des betteraves peuvent être effectués quelques semaines avant les derniers gels printaniers, soit dès la fin d’avril dans la région.

Les betteraves apprécient le plein soleil ainsi qu’un sol argileux amendé de compost et bien drainé. On doit mettre les semences en terre à une profondeur d’environ 13 mm (1/2 po). La récolte des betteraves se fait habituellement 60 jours après le semis, mais on peut aussi récolter les jeunes feuilles 15 à 20 jours seulement après la germination, afin de les manger en salade.

Radis

Photo courtoisie, terrepromise.ca

Puisqu’ils tolèrent particulièrement bien le froid, les radis figurent parmi les légumes qui peuvent être semés le plus hâtivement au potager, soit dès le dégel du sol en avril. Comme leur croissance est très rapide, on peut espérer effectuer la récolte des radis une trentaine de jours seulement après le semis.

Salsifis

Photo courtoisie, lasocietedesplantes.com

Le salsifis est un légume dont la longue racine blanc-jaunâtre est très semblable à celle de la carotte. Simplement rôti dans du beurre, le salsifis est tout simplement irrésistible.

Cette plante se sème au potager à la fin d’avril ou en mai et se cultive à peu près de la même façon que la carotte. Le salsifis performe toutefois mieux dans les sols argileux, à condition qu’ils aient été amendés de compost. Il s’agit d’un légume très robuste, bisannuel ou vivace de courte durée, qui peut survivre à nos hivers rigoureux.

Roquette vivace

Photo courtoisie, Jeantosti

Le diplotaxis fausse roquette, aussi appelé roquette vivace, possède des caractéristiques semblables à celle de la roquette typique. Toutefois, cette plante originaire d’Europe est vivace sous notre climat (zone 4 b) et elle est plus facile à cultiver que cette dernière. De plus, à la fin du printemps et au début de l’été, elle produit des petites fleurs blanches qui attirent les abeilles et qui sont comestibles tout comme son feuillage.

La roquette vivace peut être semée ou plantée au potager à la fin d’avril ou au début de mai. Cultivée en plein soleil dans un sol argileux, elle donne d’excellents résultats et elle est généralement peu attaquée par les insectes ravageurs.

Protégez vos plants et semis du gel

Photo courtoisie, Albert Mondor

Bien que la plupart des légumes présentés dans cet article puissent résister à des températures sous le point de congélation, il est préférable de couvrir les semis et les jeunes plants avec un agrotextile s’il y a risque de gel.

Les agrotextiles sont des tissus de couleur blanche ressemblant à des voiles, utilisés principalement pour protéger les cultures des attaques des insectes et des oiseaux, sans toutefois empêcher les rayons du soleil de toucher les plantes et réduire leur capacité photosynthétique.

Certains agrotextiles sont isolants et permettent de maintenir autour de la plante une température d’environ 5 °C de plus que l’air ambiant. Ainsi, si la température extérieure descend sous le point de congélation, les végétaux recouverts d’un agrotextile ne sont tout simplement pas affectés par le gel.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Il existe plusieurs façons de recouvrir des plantes comestibles avec un agrotextile, mais la méthode la plus simple est assurément de le disposer sur des arceaux en métal ou des tuyaux en plastique flexibles.

Une autre technique efficace pour débuter la saison d’agriculture urbaine extérieure hâtivement est l’utilisation d’une couche froide. Il s’agit en fait d’un coffrage en bois ou en bois composite de 30 à 50 cm de hauteur, sans fond, fixe ou transportable, que l’on recouvre d’une fenêtre ou de tout autre

matériau plastique translucide (polycarbonate, polypropylène ondulé [coroplast], etc.). On peut donner une inclinaison vers le sud à la fenêtre ou au matériau qui recouvre la couche froide, mais cela n’est pas absolument nécessaire.

La couche froide peut être construite en plusieurs sections, que l’on superpose selon la hauteur des plantes cultivées. Par temps ensoleillé et lorsque la température est chaude, il est très important d’ouvrir la couche froide pour permettre l’aération, et ainsi éviter la condensation et une récolte de légumes... cuits ! Le soir, il faut refermer complètement la fenêtre. N’oubliez surtout pas de recouvrir votre couche froide de paille ou d’une couverture épaisse si on annonce un gel très important.



Retrouvez l’expertise et les astuces de l’horticulteur Albert Mondor compilés dans son manuel de jardinage Le nouveau potager. Le jardin comestible pour tous les espaces, publié aux Éditions du Journal.