LABELLE, Jules



À Laval, le 20 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jules Labelle, époux de feu Pauline Comeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise, Christiane et Pierre, ses gendres Claude Léveillé et Robert Brouillet, sa bru Dre Marie-Josée Drolet, ses petits-enfants Geneviève et Jean-Michel Brouillet, autres parents et amis bénévoles de la Cité de la Santé de Laval.En raison de la situation de confinement exigée par le gouvernement du Québec, la famille accueillera parents et amis lors de funérailles qui se tiendront à une date ultérieure encore indéterminée.