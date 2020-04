Déconfinement: pas de câlins aux grands-parents

Après avoir été cloîtrés à la maison pendant plus d’un mois, les Québécois doivent maintenant se «déprogrammer» et recommencer à vivre... mais pas complètement comme avant. Les grands-parents devront notamment se résigner à garder une distance avec leur progéniture.

«Je ne conseille pas aux gens qui ont plus de 60 ans de serrer leurs petits-enfants dans leurs bras, encore pour un certain temps. Je sais que c'est dur, c'est triste», a convenu vendredi François Legault.

Rester confiner encore pendant des mois augmenterait les risques de développer des problèmes de santé mentale, ont plaidé tour à tour le premier ministre et son comparse Horacio Arruda.

«On a besoin que le Québec renaisse, on a besoin que la vie, entre guillemets, normale reprenne. On a besoin de nos amis. On a besoin de, tranquillement, en étant prudent, de recommencer la vie en société», a fait valoir M. Legault. Il précise qu’on ne peut pas se permettre d'attendre un vaccin, qui ne pourrait être disponible que dans 18 mois ou même dans deux ans.

Les autorités dévoileront un plan de déconfinement la semaine prochaine, qui lèvera le voile sur la réouverture graduelle des écoles et des entreprises.

Avis aux nostalgiques de la vie d'avant la COVID-19: la société post-pandémie ne sera «différente». Pendant plusieurs mois encore, les gens devront se tenir à deux mètres les uns des autres et le port du masque sera «fortement» recommandé dans les lieux publics.

«Step back»

Et le déconfinement ne sera peut-être pas un long fleuve tranquille. Le Directeur national de la santé publique a prévenu que la cadence de la reprise des activités socio-économiques pourrait devoir ralentir ou même faire un «step back» si la propagation du virus reprend de plus belle.

C’est d’ailleurs pour éviter une hausse importante de la contagion que le port du masque sera suggéré aux personnes qui n’ont pas de problèmes pulmonaires. Les enfants de moins de deux ans ne doivent pas porter des masques, a insisté le Dr Arruda.

«Si (le virus) circule trop, on ne voudrait pas se retrouver dans une situation, par exemple dans la région de Montréal, où actuellement il y a plus de transmission, que les hôpitaux de Montréal aient de la difficulté à prendre soin des patients».