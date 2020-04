Donald Trump doit des dizaines de millions à la Banque de Chine

Depuis quelques jours Donald Trump s’efforce de dépeindre Joe Biden comme un politicien trop conciliant avec la Chine. Si on devait élire le démocrate, plus rien n’empêcherait les Chinois de contrôler les États-Unis.

S’il y a beaucoup de nuances à ajouter à ce sombre portrait, le site POLITICO présente aujourd’hui un article dans lequel on précise certains détails du financement d’un immeuble de New York dont Donald Trump est un des propriétaires.

En 2012, le milliardaire et un de ses partenaires ont emprunté à la Banque de Chine (propriété de l’État) une somme de 211 millions de dollars pour revoir le financement de la propriété évaluée à plus d’un milliard de dollars. Il s’agissait du premier prêt de cette nature aux États-Unis pour la Banque de Chine. L’échéance de ce prêt? Elle approche rapidement, 2022, et vous vous doutez qu’on ne ratera pas l’occasion de relever la proximité avec l’échéance électorale.

Ce n’est pas la première fois qu’on souligne que l’accession à la présidence d’un homme d’affaires soulève un certain nombre de questions d’éthique. Le président ne s’est jamais officiellement distancié de ses compagnies et plusieurs membres de son entourage sont à la fois impliqués dans la gestion de ces compagnies tout en conseillant le président à la Maison-Blanche.

Il sera intéressant d’observer si le fait d’être endetté auprès d’une banque d’un pays avec lequel Donald Trump négocie au nom des États-Unis influencera la stratégie du président face à son rival démocrate. Si plusieurs observateurs perçoivent bien le potentiel conflit d’intérêts, d’autres ne s’embrasseront pas de ce qu’ils considèrent comme des «nuances».

La situation est donc déjà complexe et on peut y ajouter au moins un autre élément qui risque bien d’ajouter au «suspense». La Banque de Chine a joué un rôle dans l’attribution d’un prêt d’un milliard et demi de dollars à des partenaires d’affaires de Hunter Biden, le fils de Joe.

Les partisans du président n’ont pas manqué de souligner que l’entente a été conlue dans les jours qui ont suivi une visite de Joe Biden en Chine. Lors de ce passage, Hunter Biden voyageait en compagnie de son père.

Il y a peu je publiais un billet dans lequel je partageais les résultats d’un sondage du Pew Research Center sur les perceptions des Américains face à la Chine. Ces perceptions sont de plus en plus négatives depuis trois ans, autant chez les républicains que chez les démocrates. Les relations entre la Chine et les États-Unis constitueront un des enjeux de la campagne 2020 et il n’est donc pas étonnant de constater que Donald Trump attaque Joe Biden sur ce front.

Cependant, Donald Trump pourrait une fois de plus être son pire ennemi dans ce dossier. Non seulement POLITICO présente quelques détails du financement offert par la Banque de Chine pour le financement d’un prestigieux édifice de New York, mais les relations d’affaires de Donald Trump avec la Chine me se limite pas qu’à ce seul prêt.

Trump, sa fille Ivanka et son gendre sont également impliqués dans la construction de luxueux projets immobiliers en Indonésie et aux Émirats arabes unis. On a également autorisé la famille à enregistrer des marques déposées en Chine.

Vous constatez donc qu’il y a une bonne part d’ombre dans les relations de Trump et Biden avec la Chine. Si les ententes personnelles ou familiales du président sont bien réelles alors qu’on a jamais rien prouvé dans le dossier du père et du fils Biden, bien des électeurs ne feront pas la différence et à leurs yeux toutes les allégations seront placées sur un même pied.

Qui remportera la «bataille de la Chine»? Difficile à prévoir, mais la stratégie agressive de Donald Trump sur ce thème pourrait bien avoir un effet boomerang et ramener dans les médias des relations qu’il aurait préféré ne pas évoquer.