[EN DIRECT VENDREDI 24 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 190 000 morts dans le monde, alors que plus de 2,7 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

DERNIER BILAN | 6H25

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 2 719 522

Décès: 191 228

AU PAYS

Cas confirmés: 42 110 Décès

Décès: 2147

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 21 838

Décès: 1243

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - Près de 870 000 morts et environ 50 000 morts

ITALIE - Près de 190 000 cas et près de 26 000 morts

ESPAGNE - Près de 215 000 cas et plus de 22 000 morts

FRANCE - Près de 160 000 cas et près de 22 000 morts.

Toutes les nouvelles du vendredi 24 avril 2020

6h23 | L’Espagne a annoncé vendredi que 367 personnes étaient décédées en 24 heures de coronavirus, ce qui constitue le bilan quotidien le plus bas en un mois, portant le nombre total de décès à 22 524.

AFP

Troisième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l’Espagne n’avait pas annoncé de bilan quotidien aussi bas depuis les 394 décès du 22 mars, selon le ministère de la Santé.

6h22 | Après les Pâques chrétienne et juive, le ramadan, mois de jeûne et de prière, débute à son tour vendredi sous le signe du confinement pour des centaines de millions de musulmans dans le monde, privés de mosquées et de réjouissances familiales.

AFP

5h10 | Un vaccin expérimental a pour la première fois «largement protégé» des singes contre le nouveau coronavirus, affirme un laboratoire chinois à l’origine de la recherche.

5h05 | Le premier ministre britannique Boris Johnson, en convalescence après son hospitalisation due au coronavirus, est «en très bonne forme», a assuré vendredi son ministre de la Santé, Matt Hancock.