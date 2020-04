Facebook: jusqu’à 50 personnes pourront jaser dans les salles de discussion vidéo

Facebook a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour permettre à ses utilisateurs de rester connectés en période de confinement.

Le nombre d’appels audio et vidéo faits par WhatsApp ou Messenger a plus que doublé le mois dernier, et les vues Facebook Live et Instagram Live ont connu une hausse massive.

Facebook propose donc quelques nouveautés pour bonifier les fonctions d’appel vidéo de ses plateformes. Les voici.

Salles de discussion Messenger

Nouveau service d’appels vidéo auxquels jusqu’à 50 personnes peuvent participer. Les utilisateurs peuvent trouver des salles et y entrer, mais aussi contrôler qui entre et qui voit la salle. Les participants pourront s’amuser avec des filtres et des arrière-plans.

Les salles de discussion pourront être créées directement dans Messenger ou Facebook, et bientôt dans Instagram Direct, WhatsApp et Portal. Les invités, eux, n’ont pas besoin d’avoir de compte Facebook.

Facebook

WhatsApp

Les appels vidéo WhatsApp pourront maintenant accueillir huit personnes, alors que la limite était auparavant de quatre.

Facebook Dating

Le service de rencontres Facebook Dating offrira bientôt des appels vidéo par Messenger pour encourager les utilisateurs à faire leurs rendez-vous dans le monde virtuel.

Nouvelles façons d’accéder aux services de diffusion en direct

Sur Facebook, il y aura l’option Live With, qui vous permet d’avoir un invité lors de diffusions en direct, comme Instagram.

Instagram a été enrichi de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de regarder des diffusions en direct sur Instagram, sur leur ordinateur, et de diffuser du contenu en direct sur IGTV (pas seulement des stories éphémères).