«Gronk» remercie les Patriots et leurs partisans

Le nouvel ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay Rob Gronkowski a tenu à remercier l’organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

• À lire aussi: Tom Brady encore dans une situation très malaisante

• À lire aussi: L’arrivée de Gronkowski n’inquiète pas Auclair

• À lire aussi: Le voeu de Tom Brady exaucé

L’athlète de 30 ans a récemment décidé de sortir de la retraite pour rejoindre son ancien coéquipier Tom Brady chez les Buccaneers. Afin de permettre une telle réunion, les «Pats» l’ont échangé à la formation floridienne.

«Tout d’abord, je tiens à remercier les Patriots pour tout ce qu’ils ont fait pour moi lors des 10 dernières années, a écrit "Gronk" sur son compte Facebook, jeudi. Si M. Kraft et coach Belichick n’avaient pas pris une chance avec moi lors du repêchage de 2010, je ne serais pas dans cette position dans la vie. Merci à vous deux et à mes anciens coéquipiers.»

Lors de son passage au Massachusetts, Gronkowski a grandement contribué à trois victoires au Super Bowl. Il a également réalisé 521 attrapés pour 7891 verges de gains et 79 touchés en 115 parties de la saison régulière. Il était l’un des favoris des partisans des Patriots.

«Vous avez été incroyables, a-t-il dit aux amateurs. Je vous aime et j’apprécie que vous m’ayez soutenu lors des 10 dernières années (même pendant ma retraite). Merci à tous, mes souvenirs sont incroyables.»

Sa meilleure décision

À la suite de la saison 2018, l’ailier rapproché avait décidé d’accrocher ses crampons, lui qui a notamment souffert de nombreuses blessures lors de ses neuf saisons dans la NFL. Lors de la dernière année, le natif de l’État de New York a été embauché comme lutteur dans la WWE et a participé à deux galas. Il a cependant décidé de retourner à sa première flamme.

«Je suis plus qu’excité pour ce nouveau chapitre de ma vie, a exprimé Gronkowski. C’est une opportunité que je ne tiendrai certainement pas pour acquise. Dès le début, j’ai dit que je ne reviendrais pas au jeu à moins que je n’en ressente l’envie, que je me sente en bonne santé et que je me sente prêt à jouer. Prendre un an de pause a été la meilleure décision que j’ai prise et de loin. Non seulement dans ma carrière, mais aussi pour ma santé et mon bien-être. Je referais exactement la même chose.»

«Maintenant, j’ai retrouvé le feu sacré», a conclu Gronkowski.