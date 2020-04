Hugo Saint-Jacques prête main-forte dans la cuisine

Hugo Saint-Jacques enchaîne les rendez-vous culinaires. Bientôt en vedette de la nouvelle émission Station Potluck sur Zeste, aux côtés de Stefano Faita et Émilie Fournier, le chef a aussi pensé aux parents actuellement en télétravail et débordés par leurs nouvelles responsabilités.

Lui-même confiné à la maison avec sa fille de 7 ans et son garçon de 3 ans – sa conjointe est infirmière –, il trouve le temps d’expliquer, de concocter et d’enregistrer des recettes pour Ça va bien aller avec Hugo !, une initiative qui se décline en capsules pour le site Foodlavie.

Produits d’ici

Source inépuisable de recettes, Hugo Saint-Jacques crée à partir de ce qui se trouve dans son frigo, sans se casser la tête. Aussi, il croit en l’importance de manger local.

« Je vais toujours maximiser l’utilisation des produits locaux et en temps de pandémie, c’est archi important, réitère-t-il. Après, qu’est-ce qui va aider les familles ? Des petites recettes faciles comme des idées de lunchs rapides. Exemple : un lunch qu’on peut mettre sur une plaque dans le four et qui est prêt, ou un petit bol poké pour lequel on coupe nos légumes la veille pour le lendemain midi. Des recettes un peu ludiques. »

Durant les dizaines de minutes qu’il passe deux fois par semaine devant la caméra, il dévoile également nombre de ses techniques.

« J’ai enseigné un peu en cuisine et j’ai beaucoup de bases que j’essaie de donner au public, des choses qui pourraient être pratiques », dit-il.

Fraîcheur et bonheur

Très inspiré par les saisons, le dynamique chef a déjà proposé un alléchant brunch de Pâques (avec tartes aux tomates confites et bleuets sauvages au chocolat) et un savoureux clin d’œil à la cabane à sucre (crumble de pommes et poires à l’érable, bacon au sirop d’érable et popcorn à l’érable), entre autres.

Pour lui, le comfort food peut très bien rimer avec santé.

« Je prône beaucoup la consommation de fruits et légumes frais en tout temps. Il faut essayer de garder une nourriture santé, mais on est à la maison, on est confinés, alors il faut avoir un peu plus de bonheur, essayer de se gâter d’une certaine façon. Mais manger santé ne veut pas nécessairement dire ne pas avoir de bonheur. »

Les capsules Ça va bien manger avec Hugo ! sont diffusées en direct les mardis et jeudis à 17 h, à l’adresse foodlavie.com/dossiers/ca-va-bien-manger-avec-hugo, où l’on retrouve aussi les rendez-vous passés.