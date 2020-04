Je reste chez nous

Week-end du 24 au 26 avril 2020

Coup de cœur

SPECTACLE

Glam up!

L’entreprise de location de robes Loue 1 Robe et les productions Circazou se réunissent pour vous sortir de vos vêtements confortables et vous encouragent à vous mettre sur votre 31, pour la soirée-spectacle en ligne Glam up! L’équipe vous prépare une soirée exclusive avec numéros circassiens, humour et bien sûr, où la mode est en vedette! C’est cocktail à la main, dans votre plus jolie tenue, que l’on vous promet une heure de rire et d’activités, qu’importe que vous soyez en solo, en compagnie de vos colocs ou de votre famille. Des défis et des prix à gagner sont également prévus! *Ce soir à 20h sur la page Facebook www.facebook.com/events/s/glam-up/897489783996054/

Je reste

CONCERT

Concert-bénéfice de Florence K (offert de son balcon)

Après avoir remporté un franc succès à son premier concert-bénéfice, offert de son balcon, l’interprète-auteure-compositrice Florence K récidive. Le concert est au profit de la campagne en santé mental MINDSTRONG de l’Hôpital Juif, du département de la psychiatrie. La chanteuse invite donc la population à se joindre à elle, tous les samedis, jusqu’au 30 mai, en direct sur sa page Facebook, question de prendre l’apéro en sa compagnie. De plus, elle vous propose de lui faire une demande spéciale, en échange d’un don. *Demain à 18h au www.facebook.com/florencekmusic

CINÉMA

Notre-Dame du Nil

Le festival international de cinéma Vues d’Afrique présente gratuitement sur le web, le film Notre-Dame du Nil, inspiré du roman de l’auteure du livre Mukasonga Scholastique. Le téléspectateur est plongé en 1973, au coeur du Rwanda. Dans le prestigieux internat catholique du Notre-Dame du Nil, des jeunes filles élites étudient pour devenir les adultes de demain. Dans un climat politique qui devient problématique, ces étudiantes se serrent le coude. *Disponible gratuitement au www.tv5unis.ca/collections/vues-dafrique **Erratum : La semaine dernière la chronique énonçait une sélection de 1600 films pour le Festival de Vues d’Afrique, mais ce sont plutôt 1600 longs et courts métrages qui ont été soumis au jury pour une sélection de 37 films, cette année.

ROMAN

Signes intérieurs de richesse

Dans la vingtaine, Anita n’a qu’un seul objectif en tête : devenir millionnaire. Célibataire et cheffe de projet, elle veut changer sa vie et pour le mieux. Fini les pâtes au beurre et les budgets trop restreints pour payer le loyer d’un petit studio! Dans cette comédie, la jeune femme poursuit ses rêves dans un lot d’aventures rocambolesques : passant de l’art du trading, au passage sur un plateau de télévision, à une rupture à un romancier paumé, au surendettement...Rien de tout ça ne découragera l’ambitieuse vingtenaire. * Sorti le 10 avril

MUSIQUE

Les Choses Invisibles

Le duo Alfa Rococo composé de Justine Laberge et David Bussières, lance aujourd’hui le nouvel extrait «Les Choses Invisibles», qui sera disponible sur toutes les plateformes numériques. Le texte et la musique sont inspirés de leur fille Marine, 5 ans, qui leur exprimait ressentir des choses invisibles. En cette période de confinement, les paroles nous rappellent que l’essentiel est invisible et qu’il y a toujours espoir. D’ailleurs, la totalité des revenus iront à la Fondation du CHU Sainte-Justine. *Disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques

TÉLÉ

Tous ensemble – Stronger together

Encore ce week-end, c’est au tour des artistes canadiens de se réunir pour le concert Tous ensemble- Stronger together, en soutien aux travailleurs de première ligne, qui font face à la pandémie quotidiennement. Plusieurs Québécois s’ajoutent à cet événement spécial de 90 minutes, tels que Charlotte Cardin, Georges St-Pierre, Sam Roberts, Marie-Mai, le Cirque du Soleil, la légendaire Céline Dion et plusieurs autres. L’émission proposera des performances musicales et des témoignages inspirants d’artistes, d’activistes, d’acteurs et d’athlètes. * Ce dimanche à 19h sur ICI ARTV, Séries Plus, Vrak et V

LIVRE

Les petits plats dans les grands

Pour les amoureux de l’art culinaire et de la gastronomie, le nouveau livre d’Henriette Walter Les petits plats dans les grands vous plaira à coup sûr. L’auteure nous dépeint un portrait ludique sur les origines des plats et l’historique de recettes. Entre autres, l’auteure nous en apprend sur l’arrivée de la pomme de terre en Europe...Elle joue aussi avec les mots en gastronomie en nous partageant la différence entre un bar et un loup de mer qui évoquent le même poisson ou encore entre le bigaradier et l’orange amère, tous deux évoquant le même agrume. *Sorti le 17 avril

ALBUM

Mises en scène

Le groupe KPLR présente son deuxième album Mises en scènes, six ans après la parution du premier. Le trio lance un opus de 13 pistes avec une sonorité dense et complexe, ponctuée de rythmes rock, avec des influences psychédéliques, folk, progressives et pop. Avec le premier extrait Chansons d’espoir, le band nous dévoile une mélodie accrocheuse, qui deviendra un véritable verre d'oreille, par sa cadence joyeuse et entraînante. Les paroles nous livrent également un portrait d’un avenir rempli d’espoir. *Sorti le 24 avril

DVD

La voie de la justice

L’acteur Michael B. Jordan relève avec brio le rôle de Bryan Stevenson, brillant avocat, sorti tout droit de l’Université de Harvard. Désirant profondément faire une différence, il décide de se rendre en Alabama pour défendre des personnes emprisonnées à tort. Son premier dossier est la cause de Walter McMillian, un homme noir, accusé et condamné à mort, d’avoir commis un meurtre sur une jeune fille blanche de 18 ans. Rapidement, en analysant les différentes preuves, il se rend compte de l’innocence de son client *Sortie numérique 14 avril