Les vins d’importation privée plus accessibles que jamais

La restauration et l’hôtellerie, comme tant d’autres industries, ont été lourdement touchées par la crise des dernières semaines.

Certains établissements ont déjà annoncé leur fermeture définitive et la plupart des restaurateurs peinent à voir la lumière au bout du tunnel, anticipant déjà l’automne. Mais l’adversité, heureusement, ne fait pas que générer de l’anxiété et parfois, souvent même, elle devient porteuse de créativité.

Les restaurants se sont transformés en comptoirs pour emporter. Les vignerons du Québec ont compris qu’il leur faudra partager leur temps entre la vigne et le camion de livraison. Les agences d’importation privée – dont le chiffre d’affaires repose en grande partie sur la restauration – se sont tournées vers la vente aux particuliers, improvisant des services de vente en ligne et de livraison à domicile. Une bonne solution temporaire, dont les débouchés restaient tout de même limités, puisque la vente de vin à l’unité n’était pas autorisée en importation privée et que l’achat par caisse peut s’avérer lourd.

Puis, la semaine dernière, est arrivé ce que certains acteurs de l’industrie ont qualifié de « miracle » : la SAQ a autorisé la vente de caisses panachées – mixtes, si vous préférez. Cette mesure sera-t-elle temporaire ou survivra-t-elle à la crise de la COVID-19 ? L’avenir nous le dira. D’ici là, cette mesure donne une lueur d’espoir à des dizaines d’entrepreneurs et elle ouvre de nouveaux horizons pour les amateurs de vin curieux. En voici deux, un blanc et un rouge, accompagnés de deux vins du Québec et d’un classique du sud de la France, offerts en ligne, sur SAQ.com. Santé !

Domaine Miolanne, Côtes d’Auvergne 2018, Volcane Rouge

Photo courtoisie

France

Biologique | ★★★★ | $$1/2

En importation privée chez Bambara Selection

Sur les sols volcaniques d’Auvergne, Jean-Baptiste Deroche donne aux gamay et pinot noir une voix singulière : délicate, cristalline et très séduisante aussi, avec ses parfums de griotte et de poivre. Un vin de terroir sapide, minéral et rassasiant de fraîcheur. Si frais que la bouteille se vide dangereusement vite !

Domaine de la Pépière, Muscadet Sèvre et Maine 2018

Photo courtoisie

France

Biologique | ★★★★ | $$1/2

En importation privée chez Vinealis Selections

Le domaine de Marc Ollivier est l’un des piliers du « néo-muscadet ». La pureté et la salinité exquise de ses vins ont depuis longtemps conquis les sommeliers, qui n’hésitent pas à les faire reposer en cave quelques années. Un peu plus nourri en 2018 (millésime de chaleur et de sécheresse), mais toujours aussi vibrant et désaltérant.

Domaine Labranche, Blanc 2019

Photo courtoisie

IGP Vin du Québec 12,5 %

1,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 12962573

L’amateur de frontenac blanc trouvera dans ce 2019 les bons goûts de poire et de fruits tropicaux propres à ce cépage hybride. L’attaque en bouche est fraîche, sans être trop vive, et le vin affiche une agréable rondeur, sans doute attribuable à un travail des lies. Un bon blanc à découvrir dans les succursales de la SAQ et en épicerie.

Coteau Rougemont, Versant rouge 2018

Photo courtoisie

IGP Vin du Québec 13,5 %

2,9 g/L

Code SAQ : 12204086

Ce domaine de Rougemont offre la livraison à domicile, mais on trouve aussi leurs vins à la SAQ et en épicerie. En 2018, la cuvée Versant rouge offre une expression bien boréale, franche et fruitée des cépages marquette, frontenac noir et petite perle. Bourré de saveurs de petits fruits noirs et débordant de fraîcheur. À moins de 15 $, on serait fou de s’en passer !

Ferrer-Ribière, Côtes du Roussillon 2016

Photo courtoisie

France 13,5 %

2 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 11096271

En 2016, la cuvée Tradition se présente sous un jour dense et concentré, mais dans des proportions toujours très harmonieuses. La charpente est enrobée d’un fruit dodu et l’ensemble est souligné par une acidité qui met en relief les arômes de fleurs, de fruits noirs et d’aromates. Super rapport qualité-prix !

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com