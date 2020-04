Leurs yeux rivés sur l’Everest pour 2021

Julie Paquette et Daniel LeGresley devaient présentement être en pleine période d’acclimatation au camp de base de l’Everest, en attente de toucher à leur rêve. C’est plutôt en plein confinement au Québec qu’ils entretiennent l’espoir et la forme en vue de la saison de grimpe 2021.

Quand le gouvernement népalais a décidé d’annuler la saison de grimpe à travers ses sommets de l’Himalaya le 13 mars en raison de la pandémie de la COVID-19, il a chamboulé les rêves, les efforts et les sacrifices de centaines d’alpinistes.

Après la vive déception suivant l’annonce, la Gatinoise et l’Acadien ont retroussé leurs manches et alimente l’espoir de réaliser leur rêve l’an prochain. Ils devaient s’envoler vers le Népal le 3 avril dernier et arriver au camp de base du glacier Khumbu le 15 avril, jour du 50e anniversaire de naissance de Julie.

Photo d'archives

Comme un deuil

Dans les nombreux impondérables d’une expédition, jamais ils n’auraient cru être déjoués par un virus.

« C’est une vive déception personnelle. C’est un peu comme un deuil. Mais j’ai aussi le sentiment de décevoir ma famille qui m’a tant soutenue dans ce projet, explique Julie, une passionnée depuis sa tendre enfance par le plus haut sommet du monde culminant à 8848 mètres d’altitude.

« Ce n’est pas juste mon investissement de temps, d’efforts et de sous. C’est aussi celui de ma famille qui a fait des sacrifices comme moi », renchérit la femme de 50 ans qui devait vivre la première partie de l’aventure avec son conjoint. Elle réfléchissait même à l’objet qu’elle aurait amené au sommet si la fenêtre d’opportunité était ouverte à la mi-mai.

Poursuivre la préparation

Adepte des épreuves d’endurance comme sa compagne de cordée, Daniel LeGresley s’était lancé dans cette aventure pour souligner son 55e anniversaire, le fameux Freedom 55. Il espérait passer la barre des 6200 mètres d’altitude.

Comme un athlète élite au sommet de sa forme au moment de la grande compétition, il était plus que prêt à relever le défi. Il avait multiplié les sorties hivernales dans les montagnes des Adirondacks, les centaines de kilomètres de courses à pied et... gravi d’innombrables échelles dans sa cour arrière !

Une préparation obligatoire afin d’affronter les dizaines d’échelles surplombant les crevasses des cascades de glace du glacier Khumbu en route vers les camps supérieurs de l’Everest.

« L’annulation de la saison nous permettra de poursuivre notre préparation en vue de l’an prochain. Comme le reste de la planète, il faut faire des concessions », souligne l’homme qui a pointé l’Everest dans un trek en 2011 et qui se promettait d’y mettre les crampons un jour.

Et selon le guide de l’expédition, le Québécois Gabriel Filippi, tant Julie que Daniel possédaient les capacités pour atteindre leur rêve. Il s’est dit agréablement surpris des réactions de ses grimpeurs qui ne se sont pas laissé abattre. Une preuve de résilience en disant long sur leurs capacités.

Que réserve l’avenir ?

Comme tout le monde, les grimpeurs se demandent bien ce que leur réserve l’avenir.

Seront-ils en mesure de vivre enfin cette expédition l’an prochain ? Seront-ils libérés par leurs employeurs respectifs l’intervalle de deux mois si le Népal ouvre l’accès à ses pics enneigés ?

Nul ne sait. Mais ils l’espèrent. Dans leurs dépenses avoisinant les quelque 50 000 $ canadiens, en grande partie remboursées, ils n’ont encore aucun détail concernant le paiement des permis népalais.

Ceux-ci coûtent environ 20 000 $ (CAD). Le gouvernement pourrait conserver l’argent, le remettre ou renouveler les permis en 2021. Les grimpeurs n’ont aucun contrôle. Les retombées économiques des expéditions sont énormes au Népal. L’émission des permis pour gravir l’Everest rapporte environ 4 M$ américains.

Pour Julie et Daniel, le rêve ne s’oublie pas. Tout dépend des possibilités d’y toucher.

Triste 5e anniversaire

L’urgence de la situation dans cette pandémie de la COVID-19, spécialement dans le milieu de la santé au Québec, rappelle de douloureux souvenirs au chevronné alpiniste québécois Gabriel Filippi.

Il y a cinq ans, il vivait la plus grande tragédie en montagnes : l’avalanche meurtrière qui a détruit le camp de base de l’Everest, happé 21 vies et blessé 72 alpinistes après le séisme de magnitude 7,9 au Népal.

« Cet événement n’est vraiment pas sorti de mon système. Et cette pandémie me rappelle comment on avait géré la crise ce 25 avril 2015. J’y pense tous les jours ces temps-ci. Des images me reviennent sans cesse, dont celles des gens qui ont lâché leur dernier souffle dans mes bras et celle de la désolation en observant les lieux en retournant à mon campement ce soir-là », raconte Filippi. D’ailleurs, l’alpiniste et guide relate en détail le fil des événements de cette tragique journée dans son excellent livre Instinct de survie.

Sans lumière frontale, à l’unique lueur de la lune frappant les sommets de l’Himalaya, il décrit cette scène désolante, où tout était arraché comme si une bombe avait explosé et détruit 95 % du camp de base au pied du mont Everest.

Filippi avait miraculeusement survécu à l’avalanche en se blottissant derrière un immense rocher, un seul soulier enfilé faut-il le préciser !

Au-delà des images indélébiles dans sa mémoire, l’homme de 59 ans entend encore aussi des sons. Ceux du vrombissement de l’avalanche qui a déferlé sur l’heure du dîner, des cris et des gémissements de douleur.

« Ce doit être la même chose dans les hôpitaux et CHSLD où les gens combattent le coronavirus présentement. J’ai tellement d’empathie et de reconnaissance envers le personnel médical. »

Guide et secouriste

Cette année-là, Filippi avait joué les secouristes pendant plus de 24 heures en compagnie d’autres Québécois, dont Sylvain Béliveau. Il apportait son soutien à travers le camp de base et dans les quatre immenses tentes transformées en cliniques de fortune après le désastre. Avec le personnel médical, il a entre autres procédé au triage parmi les blessés et les morts.

« Ça fait partie de ma vie. Je ne pourrai jamais l’effacer de ma mémoire. Mais il faut se souvenir de ce qui s’est passé comme ce que nous vivons en ce moment », soutient celui qui souhaiterait collaborer à la mission québécoise dans cette pandémie.

Depuis, l’aventurier est retourné à l’Everest en 2016, 2018 et 2019. L’an passé, il a grimpé sur le toit du monde pour la troisième fois.