Nos électros aux petits soins

Le confinement met à rude épreuve nos électros, spécialement la cuisinière et le four auxquels on demande beaucoup d’heures supplémentaires depuis quelques semaines.

Entretien extérieur de nos appareils

Généralement une eau additionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle et un chiffon microfibre suffisent à nettoyer la surface de tous nos appareils.

Enlever les traces de doigts sur l’inox

Nettoyez les appareils électroménagers avec de l’eau chaude et un savon de Marseille. Trempez une éponge dans l’eau savonneuse et asséchez rapidement à l’aide d’un chiffon en microfibre.

L’eau Perrier a des vertus nettoyantes. Nombreux sont les restaurateurs qui donnent un coup de chiffon imbibé de cette eau citronnée pour nettoyer et enlever les traces de doigts sur leurs appareils à la fin de la journée.

Un chiffon en microfibre imbibé de quelques gouttes d’alcool à friction, une peau de chamois ou un nettoyant pour les vitres sont aussi efficaces.

Observez la surface de l’acier inoxydable et trouvez le sens du grain. Vous remarquerez de petites lignes. Nettoyez dans le sens de ces stries afin que les appareils conservent une apparence impeccable.

À proscrire sur l’inox

L’eau de Javel

Le vinaigre

Les nettoyants contenant de l’ammoniaque et les poudres abrasives

Les éponges et les chiffons qui pourraient rayer les appareils.

Cuisinière

Nettoyez le dessus de la cuisinière et la plaque vitrocéramique après la cuisson des repas alors qu’elle est encore tiède et que les taches sont encore fraîches. Évitez les nettoyants abrasifs. Optez plutôt pour une crème nettoyante et une éponge afin de ne pas égratigner la surface.

Nettoyage du four

Si vous devez enlever seulement quelques saletés collées dans le four, saupoudrez les taches avec du bicarbonate de soude ou de savon en granules pour lave-vaisselle. Recouvrez de papier absorbant mouillé à l’eau chaude. Laissez agir une nuit avant de laver le four avec une eau chaude savonneuse.

La porte du four

J’ai fait le test, après avoir vaporisé de la mousse à raser sur la moitié de la porte d’un four encrassé, j’ai laissé le produit agir une quinzaine de minutes. Une éponge légèrement abrasive m’a permis de retirer en quelques secondes les taches de nourriture noircie et les taches sur la vitre du four sans utiliser d’autres produits. Un bon nettoyage sans effort !

Planette... une gamme québécoise à découvrir

Photo courtoisie

Myriam Tellier et sa mère Ginette de Laval ont modernisé des recettes ancestrales afin de concevoir une gamme de produits efficaces, composés à 100 % d’ingrédients naturels et sécuritaires pour la santé.

J’ai testé le nettoyant tout usage aux propriétés antibactériennes sur mes électroménagers et j’ai nettoyé mes fruits et légumes avec leur savon à vaisselle aux effluves de menthe verte. Tout à fait satisfaite du résultat tout en minimisant mon empreinte écologique en achetant local.

On découvre la gamme complète offerte en différents formats sur le site planette.ca.

La préparation des commandes en ligne se fait en milieu aseptisé et la livraison est rapide.

3 astuces surprenantes

Si un renversement se produit dans le four, saupoudrez-le de sel. Laissez refroidir et il sera facile de nettoyer le tout avec un linge humide. De plus, ce nettoyage éliminera l’odeur de brûlé.

Pour éliminer une tache cuite et tenace sur la plaque de la cuisinière, utilisez votre carte d’assurance-maladie ou votre carte de crédit échue qui deviendront des grattoirs efficaces.

Si un crayon-feutre ou un stylo oublié dans un vêtement a laissé des marques à l’intérieur de la sécheuse, nettoyez les taches avec un petit chiffon imbibé de dissolvant à vernis à ongles. Terminez le nettoyage avec un linge humide et laissez sécher avant d’actionner la sécheuse.

5 solutions pour contrer les odeurs dans la machine à laver

Laissez le couvercle ou le hublot ouvert après chaque lavage afin de favoriser une bonne évaporation de l’humidité. Vous pouvez y saupoudrer du bicarbonate de soude qui se diluera lors du prochain lavage, sans endommager les vêtements.

Remplissez la cuve d’eau chaude. Ajoutez un litre (4 tasses) de vinaigre blanc. Laissez fonctionner au cycle normal. Cette brassée sans vêtements pourra déloger le savon séché et les résidus qui sont une source de mauvaise odeur.

Nettoyez le filtre central de la machine à laver, les recoins de la machine, les bacs à détergent et à assouplissant avec une brosse à dents et du vinaigre blanc.

Tirez bien la bande caoutchoutée de la machine. Les moisissures et les saletés s’y accumulent. Délogez-les avec la brosse à dents et une eau très chaude ou un papier essuie-tout imbibé d’eau chaude et de vinaigre blanc.