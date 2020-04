Nouvelles mesures d’allègement chez Desjardins

Desjardins hausse la limite pour les paiements par débit sans contact et abaisse le taux d’intérêt de ses cartes de crédit pour certains étudiants.

Ceux qui ont eu recours à un prêt étudiant, et qui ne doivent pas encore le rembourser, bénéficieront désormais d’un taux d’intérêt de 10,9 % pour leur carte de crédit, a fait savoir vendredi le Mouvement Desjardins.

Cette mesure va s’appliquer pour les six prochains mois, a-t-on précisé par communiqué.

Depuis le début de la crise du coronavirus, ce n’est pas le premier allègement qui est annoncé par Desjardins pour les étudiants. Le mouvement coopératif avait déjà indiqué que les détenteurs d’un prêt étudiant qui sont sur le marché du travail pourraient étendre leur remboursement sur six mois supplémentaires.

Parallèlement à cette annonce, le Mouvement Desjardins va également hausser temporairement la limite de paiement de type «Paypass» à 250 $ pour les cartes de débit.

Ce seuil s’applique depuis mars aux cartes de crédit et vise à limiter le plus possible l’utilisation des claviers lors des paiements en magasins.

«Cette hausse temporaire de la limite de paiement sans contact pour les cartes de débit était demandée par nos membres depuis quelque temps et nous étions prêts à prendre le virage. Je suis heureux qu'elle soit disponible dès dimanche chez l'ensemble des commerçants utilisant nos terminaux de paiement», a détaillé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, par communiqué.

Par ailleurs, l’institution financière a dévoilé vendredi qu’elle avait reçu plus de 235 000 demandes pour les différentes mesures d’allègement mises en place depuis le début de la crise.