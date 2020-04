Pas de chicane chez les Raiders de Las Vegas

Le quart-arrière des Raiders de Las Vegas Derek Carr aurait pu être stressé par l’arrivée de Marcus Mariota dans sa formation. Or, il l'accueille plutôt à bras ouverts.

Il y a quelques semaines, l’ancien pivot des Titans du Tennessee a été embauché pour seconder Carr et lui offrir une bonne compétition lors du prochain camp d’entraînement.

«Nous nous sommes déjà parlés, a indiqué Carr, lors de son passage à la baladodiffusion "Bussin’ Whit The Boys", jeudi soir. Il est définitivement un gars cool, gentil et professionnel. Je n’ai rien à dire de négatif sur lui. Il est super.»

Carr a également affirmé qu’il voulait absolument que les quarts-arrière s’entendent bien.

«La chose la plus importante, c’est d'être unis, a-t-il dit. J’ai toujours pensé de cette façon. Lorsque tu as des quarts unis, nous pouvons tous avoir du leadership. Notre profondeur et nos connaissances en attaque nous permettront de corriger certains gars, de faire des choses comme ça. Je pense que c’est une bonne chose pour notre formation.»

En 2020, Carr en sera à sa septième saison dans la NFL, lui qui avait été le choix de deuxième tour (34e au total) des Raiders en 2014. Le natif de la Californie n’a connu qu’une seule campagne gagnante, soit en 2016. L’an passé, il a complété 70,4% de ses passes pour 4054 verges et 21 touchés. Il a également été victime de huit interceptions.