Prostitution à Québec pendant la COVID-19: moins de demande et clients nerveux

Moins de demande, pratiques modifiées, clients nerveux: le milieu de la prostitution à Québec n’échappe pas à la crise de la COVID-19.

La directrice de Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ), Geneviève Quinty, en entrevue à Qub radio avec l’animateur Jonathan Trudeau, a brossé un portrait complexe de la situation.

«Il y a moins de clients qui font la demande de services sexuels et les pratiques aussi se sont modifiées, je dirais, pour certaines. Comme organisation, la sensibilisation qu’on a faite auprès des filles, c’était justement de voir la possibilité d’adapter les services offerts, dans le sens qu’au lieu d’avoir des contacts physiques avec des clients, c’est possible de faire, via le web [...] des shows sur des webcams... Il y a des filles qui s’inscrivent sur des sites et envoient certains films ou des photos», a-t-elle expliqué.

Si ce virage virtuel est possible, Mme Quinty précise que ce ne sont pas toutes les travailleuses du sexe qui désirent emprunter cette voie, pour de multiples raisons, dont celle de la confidentialité.

«Il y a encore du mouvement dans les motels et des femmes ont décidé de recevoir [des clients] chez elles», a-t-elle ajouté.

Photo d'archives, JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

La directrice de PIPQ s’inquiète du rapport de négociation en raison du contexte particulier.

«Le rapport de négociation est différent en ce moment, étant donné qu’il y a moins de demande. Les clients négocient à la baisse, a-t-elle raconté. Il y a des clients qui sont plus anxieux, plus nerveux, et, comme c’est une activité qui n’a pas de distanciation, ils sont ciblés plus facilement. Donc, on peut croire que ça va repousser ces activités-là encore plus dans la clandestinité. J’ai bien peur que la violence augmente aussi auprès de ces femmes-là.»

Elle a également soulevé qu'il est difficile, pour les travailleuses du sexe, d’accéder à des programmes d’aide gouvernementale, en raison de leur statut marginal.

«Elles passent dans les craques du plancher», a indiqué Mme Quity, spécifiant qu’elle s’est entendue avec d’autres intervenants de la région pour que les travailleuses du sexe aient droit à l’aide de dernier recours «sans souci».