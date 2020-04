Rimouski : les commerçants se préparent à reprendre leurs activités

RIMOUSKI – Pendant que le Bas-Saint-Laurent se prépare à un déconfinement graduel, la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) instaure des mesures de distanciation physique qui guideront les entreprises à leur réouverture.

Bien que le redémarrage de l’économie se fasse toujours attendre, certains commerces locaux commencent à offrir à nouveau leurs services.

«En magasin, on suit la règle du deux mètres et on se désinfecte les mains en entrant. Si tout le monde applique ça dans nos commerces, ici, en région, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas rouvrir», a dit René Bérubé, copropriétaire de Vélo Plein Air.

Dans le milieu de la restauration, bien que certains offrent des commandes pour emporter et un service de livraison, la fermeture des salles à manger depuis le début de la crise a eu un fort impact sur les chiffres d'affaires. Certains entrepreneurs de la région parlent d'une diminution de 50 à 70% de leurs activités économiques. Pour d'autres, c'est encore pire.

«Mes ventes ont baissé d’environ 90% de. En plus, je suis toute seule pour travailler», a indiqué la propriétaire du restaurant Parfum de Corée, Migyen Kim.

Selon les données recueillies par la Ville de Rimouski, 600 millions $ sont dépensés annuellement par les citoyens dans les commerces de la région. Environ 700 millions de plus proviennent de citoyens des régions périphériques, pour des recettes globales de 1,3 milliard $.

Relance locale

Puisque les points de contrôle risquent d’être maintenus un certain temps, le redémarrage de l'économie doit commencer localement. À cet égard, le support des citoyens prend une importance capitale.

«On voit vraiment que les gens encouragent les entreprises régionales car on a plein de nouveaux clients, des nouveaux numéros de téléphone qui apparaissent dans nos systèmes informatiques qu’on n’avait jamais vus», a constaté Yan Halé, copropriétaire du restaurant de sushis Yin Yan.

«Allez voir ces gens-là qui ont de belles initiatives. Ça ne se limite pas uniquement aux restaurateurs. Il y a plein de commerçants qui respectent les règles de distanciation physique», a affirmé le maire de la Ville de Rimouski, Marc Parent.

La SOPER a reçu environ 200 demandes d'entreprises en deux semaines pour de l'aide financière, totalisant près de 200 millions $ d'investissement. Alors que certaines entreprises reprendront du service avec les nouvelles mesures qui pourraient être mises en place la semaine prochaine, d'autres ayant des enjeux de liquidité plus importants devront attendre pour ne pas ouvrir à perte, avec une portion réduite de leur clientèle.

«Le défi du déconfinement, peu importe le secteur d’activité, va quand même être très grand. Ça demande beaucoup d’efforts pour faire la relance», a mentionné le président et directeur général de la SOPER, Martin Beaulieu.

Jusqu'à présent, aucune entreprise dont s'occupe la SOPER n'a déclaré faillite en raison de la crise de la COVID-19. Reste à voir quand le gouvernement Legault donnera le feu vert pour amorcer le déconfinement.