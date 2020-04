Scénario complexe

Les scénarios se multiplient quant à la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey.

On croit de plus en plus que la LNH pourrait reprendre ses activités quelque part en juin. On avance même qu’on amorcerait la saison 2020-2021 en décembre.

Bref, tout est sur la table.

Résumons les propos de Gary Bettman.

Quatre villes seront identifiées pour accueillir les équipes, tant pour terminer le calendrier régulier que pour la présentation des séries éliminatoires prévoyant 16 matchs. Tous les matchs de la même association seraient disputés au même endroit. Mais où seront disputés les matchs entre les équipes des deux associations. Exemple : le Canadien se préparait à disputer cinq matchs contre des équipes de l’Association de l’Ouest avant l’interruption des activités.

S’assurer que les villes sélectionnées répondent aux exigences qu’entraînera le regroupement de 16 équipes pour la saison et huit pour les séries.

Des amphithéâtres de la LNH s’imposent puisqu’on présentera au moins trois matchs par jour... pour compléter le calendrier et pour le premier tour des séries.

Chaque ville doit posséder des endroits où les équipes pourront s’entraîner tous les jours, patinoires, de nombreux vestiaires pouvant accommoder une trentaine de joueurs, et des conditions sanitaires appropriées.

Un scénario intéressant, mais aussi très complexe.

C’est sans doute pour cette raison que Bettman a déclaré : « Cependant, il faut bien réaliser que les médecins décideront de la tournure des événements ; les médecins et les gouvernements. »

Supposons...

On peut dresser tous les scénarios qui nous passent par la tête, certains plus audacieux que d’autres, on sera toujours à la merci d’un terrible virus pouvant frapper à tout moment.

Supposons que la LNH reprenne les activités, qu’elle respecte toutes les règles imposées par les médecins et les gouvernements, que les joueurs vivent en « retraite fermée », dans le sens qu’ils habitent tous au même endroit. Mais si un joueur est infecté, que fera-t-on ?

Supposons qu’un membre du personnel accompagnant une équipe est déclaré positif, que fera-t-on ?

Les équipes américaines de la division Pacifique qui devront poursuivre les activités à Edmonton pourront-elles le faire en juin si le Canada et les États-Unis n’ont toujours pas ouvert leurs frontières.

Quand devra-t-on donner le feu vert pour le retour des joueurs vers les centres d’entraînement et les endroits où ils devront passer des semaines loin de leur famille ?

On peut facilement comprendre pourquoi les propriétaires tenteront par tous les moyens de compléter le calendrier régulier et de présenter les séries éliminatoires.

Il s’agit uniquement d’une question d’argent.

Il n’y a qu’une façon de mettre fin aux inquiétudes : un vaccin.

Il faudra toutefois patienter pendant plusieurs mois, même si les grands spécialistes du monde ne comptent pas les heures pour trouver une formule pour stopper ce virus.

Pour le moment, on a beau présenter les scénarios les plus avant-gardistes, on ne doit pas oublier que la priorité demeure la santé.

Le plan de relance que Gary Bettman laisse miroiter est intéressant dans les circonstances actuelles.

Mais il repose entièrement sur la santé...