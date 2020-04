Selon un expert: la STM aurait dû avoir des distributeurs de désinfectant en stock

MONTRÉAL – La Société de transport de Montréal (STM) aurait dû avoir en stock des distributeurs de désinfectant à main prêts à être déployés dès le début de la pandémie, estime un expert en planification des transports.

À Toronto, par exemple, des distributeurs ont pu être installés dès la mi-mars dans les stations de métro et de tramway, alors que la STM s'interrogeait encore sur leur nécessité. Le transporteur montréalais a finalement commencé l'implantation de ceux-ci jeudi, et n'aura fini de les déployer qu'au milieu du mois de mai.

«Il y a des mesures comme l’achat de distributeurs de Purell conservés dans des entrepôts qui auraient pu être prêtes à être déployées [dès le début de l’épidémie]», a dit jeudi Pierre Barrieau, chargé de cours à l'Université de Montréal et expert en planification des transports.

Celui-ci croit que la STM devra refaire ses devoirs à l’avenir. «[La STM] doit avoir une réflexion dans son équipe de gestion de crise pour mieux se préparer face aux pandémies», a-t-il indiqué.

Deux fois plus de cas qu’à Toronto

La Commission de transport de Toronto (TTC) recensait mercredi 27 personnes contaminées au coronavirus parmi ses 12 000 employés, un chiffre beaucoup plus bas que les 57 employés de la STM atteints (dont 60 % sont des chauffeurs d'autobus), sur des effectifs de 10 000 personnes.

Il faut toutefois noter qu'il y a 122,5 cas de COVID-19 par 100 000 habitants à Toronto, contre 477 à Montréal en date du 22 avril.

Interrogée à savoir si elle était prête à faire face à cette crise, la STM mentionne qu'elle travaille avec les autorités de santé publique et ses partenaires, dont la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), afin d’assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés.

«Des leçons pourront assurément être tirées de cette situation exceptionnelle lorsqu’elle sera résorbée [...]», a mentionné un porte-parole de la STM Philippe Déry.