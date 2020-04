Jeffery Hale: sirènes et klaxons pour le personnel de la santé

Les pompiers et ambulanciers de Québec ont souligné la persévérance des travailleurs de la santé en faisant résonner leurs sirènes et leurs klaxons à l’hôpital Jeffery Hale, vendredi matin.

À en voir les applaudissements des employés à travers les fenêtres de l’hôpital et les sourires des aînés dans Le Gibraltar, une résidence située juste à côté, l’initiative a permis redonner un peu de courage à ceux qui en avait besoin en ces temps de crise.

«On trouvait ça important de soutenir les travailleurs de la santé. Ce sont eux qui, dans cette crise-là, sont nos alliés et nos sauveurs», soutient Alexandre Lajoie, officier média et prévention pour le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

«On veut leur rappeler que, même si la lutte est longue, on est là pour eux et on les remercie du fond du cœur», ajoute-t-il.

La directrice des ressources humaines du CIUSSS de la Capitale-Nationale, France Goudreault, s’est d’ailleurs dite très heureuse du geste posé par les premiers répondants de Québec.

«Ça fait chaud au cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on est fier de nos employés et de comment ils tiennent le fort depuis six semaines », indique-t-elle.

Renfort

Le manque criant de main-d’œuvre dans les CHSLD et les foyers d’éclosion de la Capitale-Nationale semble s’amenuiser. C’est ce qu’a laissé entendre Mme Goudreault en mentionnant le nombre grandissant d’employés supplémentaires qui mettent la main à la pâte.

«On a plus de 1300 personnes qui sont arrivées en renfort dans tous les services COVID. Je pense que dans la région de Québec, chaque jour, la situation va s’améliorer en termes de main-d’œuvre. Ici, au Jeffery Hale, c’est probablement la dernière fin de semaine difficile.»

La directrice des ressources humaines rapporte aussi qu’il n’y a que 2% des travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui sont absents en raison de la COVID. «On n’a pas cette problématique que Montréal vit intensément.»

Depuis six semaines, l’organisation a embauché 763 employés, ainsi que 150 étudiants pour répondre, de façon préventive, aux absences qui pourraient survenir dans des milieux d’hébergement.

Qui plus est, au sein même du CIUSSS, ce sont 523 travailleurs supplémentaires qui ont été «dégagés pour rehausser l’offre de soins destinée aux usagers».