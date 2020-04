Soutien aux restaurateurs: «C’est un cri d’alarme qu’on envoie», dit l’Association Restauration Québec

Les différentes instances gouvernementales doivent offrir de l’aide aux restaurateurs, sans quoi les fermetures temporaires deviendront définitives, clame l’Association Restauration Québec (ARQ).

«C’est un cri d’alarme qu’on envoie. Ce n’est pas être alarmiste de dire que 50% des restaurants indépendants pourraient mourir au cours de la crise», a lancé François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, vendredi à QUB radio.

«On peut demander à des gens de se mettre en pause pendant trois semaines, un mois, deux mois, mais pas six mois. Énormément de gens ne seront pas capables, à la fin, de maintenir leurs opérations», a-t-il dit.

Une reprise complexe

«Le vendeur de meubles, quand on va lui permettre de rouvrir, les meubles vont être encore dans la salle de montre et il va pouvoir continuer à en vendre. Mais un restaurant, ce n’est pas comme ça que ça va redémarrer», a précisé M. Meunier.

Les restaurateurs seront fortement touchés par l’annulation complète des événements estivaux, entraînant une baisse d’affluence significative dans leurs établissements. «Il y a 12 millions de touristes qui ne viendront pas à Montréal cet été, donc ce n’est pas rien», a fait savoir le vice-président de l’ARQ.

À quoi ressembleront les salles à manger dans les mois à venir considérant que les clients devront se distancer les uns des autres, que les tables devront être éloignées et que les serveurs devront aussi garder leurs distances? «Ça ne sera pas nécessairement plaisant d’aller dans une salle à manger de restaurant avec un serveur avec un masque», s’est exclamé M. Meunier.

Le gouffre financier des loyers

M. Meunier juge primordial que le gouvernement s’attaque au problème de liquidités des restaurants rapidement puisque plusieurs d’entre eux ressentent déjà fortement les impacts de la crise.

Parmi ceux-ci, David Asseraf, propriétaire des restaurants Comptoir 21 à Montréal, a annoncé jeudi qu’il mettait la clé sous la porte de sa succursale de la rue Saint-Viateur, puisqu’il n’arrivait plus à payer son loyer. Pire encore, le propriétaire de l’immeuble souhaitait augmenter son coût de 40%.

«On avait un choix à faire. Ce n’était pas vraiment possible de rester ouvert avec un loyer de 5000$ par mois en faisant du take out dans un petit local qui n’est pas fait pour avoir des distanciations raisonnables», a-t-il raconté à QUB radio.

M. Asseraf croit qu’il est possible pour les restaurateurs qui offrent des services de plats à emporter ou de livraison de traverser la crise, pourvu que les propriétaires travaillent. «Moi, il faut que je reste à la maison pour m’occuper des enfants, donc je ne peux pas travailler. Et avec des employés pour faire le peu de ventes que je pouvais faire, eh bien j’ai dû fermer», a-t-il expliqué.

Le fédéral à la rescousse

Le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ espère que le programme visant à réduire de 75% les loyers commerciaux pour les PME payant moins de 50 000$, annoncé par Ottawa vendredi matin, bénéficiera «non pas aux propriétaires d’immeubles, mais à ceux qui ont de la misère à payer leur loyer».

François Meunier demande également à ce que l’on assure une reprise adéquate des activités avec un protocole clair de mesures pour la santé et la sécurité du personnel et de la clientèle.

Les villes peuvent-elles aider?

M. Meunier se tourne aussi vers les municipalités du Québec afin qu’elles offrent des réductions substantielles du coût des terrasses des restaurateurs, qui peut s’élever à près de 20 000$ par an dans certains arrondissements de la métropole.

«Opérer une terrasse à Québec, ça pouvait coûter jusqu’à 3300$ et M. Labeaume a annoncé un plan pour que ce soit 50$ cette année. C’est ça qu’il faut que Montréal fasse», a-t-il indiqué.