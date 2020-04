Un entraîneur québécois vit la crise en Californie

Ce ne sont pas seulement les joueurs qui doivent trouver un moyen d’être créatifs en cette période de pandémie pour garder la forme et leurs réflexes. Les entraîneurs sont également aux prises avec le même problème pour partager leurs connaissances.

Responsable du développement des gardiens chez les Oilers d’Edmonton, Sylvain Rodrigue a commencé à concevoir des stratégies qui permettront à ses ouailles de poursuivre leur progression tout en respectant les mesures en place dans leur localité respective pour freiner la contamination de la COVID-19.

Chez les Oilers depuis la saison 2013-2014, Rodrigue a quitté le Saguenay il y a près de deux ans pour s’établir à Bakersfield, en Californie, où il travaille étroitement avec les espoirs de l’organisation au sein du club-école de la Ligue américaine. Sa conjointe et son fils cadet résident avec lui dans cette ville d’un peu plus de 380 000 habitants

« On ne sait pas s’il y aura des camps de développement. J’imagine qu’à l’heure actuelle, c’est négatif, mais on n’a eu aucune confirmation. Dustin Schwartz [entraîneur des gardiens des Oilers] et moi avons déjà pensé à ce qu’on va faire pour essayer de garder nos gardiens [alertes] en leur donnant une sorte d’enseignement dès début mai. Ça ne pourra pas être sur la glace si tout est fermé. Il faudra utiliser la technologie », a-t-il exposé au bout du fil.

Cerveau actif

La Ligue américaine n’a pas encore statué sur le sort de sa saison présentement sur pause, mais selon le réputé collègue Pierre LeBrun, ce n’est qu’une question de temps avant que l’annulation soit officielle. Pour sa part, la ECHL, troisième niveau en importance du hockey professionnel nord-américain, a mis la hache sur sa campagne dans les jours suivant la suspension des activités de la LNH du 12 mars.

Rodrigue et ses acolytes des Condors de Bakersfield ont recommencé récemment à se rendre à l’aréna une fois par semaine en respectant les mesures de distanciation sociale après avoir gardé contact pendant des semaines par l’entremise des plateformes de visioconférence.

L’instructeur de 46 ans se trouvait à Fort Wayne en Indiana en compagnie du club de la ECHL affilié aux Oilers quand tout s’est mis à débouler. Ironiquement, il s’agissait de l’un de ses premiers voyages de la saison en raison des nombreuses blessures survenues devant le filet des Condors qui lui ont permis d’épier les portiers dans l’organigramme sans trop se déplacer.

« Notre club de Wichita jouait le mercredi soir et pratiquait le jeudi matin à Fort Wayne. Dès que je suis arrivé à la patinoire le jeudi matin, j’avais des mises à jour, sur mon téléphone, de ce qui se passait. On n’a finalement même pas pratiqué, et dans l’après-midi, tout était annulé. Je devais directement rentrer en Californie. »

En sécurité

Même si l’État où ils demeurent a été l’un des premiers foyers d’éclosion de l’épidémie en sol nord-américain, Rodrigue et sa famille n’ont jamais été inquiétés pour leur santé. De toute façon, il leur était pratiquement impossible de rentrer au Québec où ils ne possèdent plus de lieu de résidence permanent. En date de vendredi, près de 40 000 cas de COVID-19 avaient été recensés à travers la Californie.

« Les gens ont vite acheté le concept de distanciation sociale ici. On met des masques pour aller à l’épicerie et dans les lieux publics. On a dû changer nos habitudes comme tout le monde. Honnêtement, on ne s’est pas sentis en danger », a dit Rodrigue, ne cachant pas que le beau temps aide à traverser la crise.

Fiston regarde vers l’avant après la déception

En attendant de pouvoir rejoindre ses parents sous le soleil californien lorsque la frontière rouvrira, le gardien Olivier Rodrigue s’arme de patience chez sa marraine à Chicoutimi.

Photo courtoisie Olivier Rodrigue

Gardien, Wildcats

Le fils de Sylvain a vécu une immense déception quand la saison de la LHJMQ a été annulée, voyant son rêve de remporter les grands honneurs avec les Wildcats de Moncton s’envoler en fumée.

Choix de deuxième ronde des Oilers en 2018, Rodrigue avait été acquis des Voltigeurs de Drummondville avant le début de la saison pour mener les Wildcats à bon port. Avant l’arrêt, Moncton était l’équipe de l’heure dans la LHJMQ. Le choc encaissé, l’athlète de 19 ans (20 en juillet) a commencé sa préparation en vue de son saut chez les professionnels sous la férule du paternel.

« La première chose qu’il m’a envoyée pour me dire que les séries étaient annulées, il m’a dit qu’il avait le goût de brailler [...] Quand il a vu que tout était annulé, les jeunes se sont rendus à l’évidence que c’était fini. C’est plate d’avoir fini sa carrière junior de même, c’est un cas exceptionnel. Et après, c’est le temps de faire une transition. Ça n’a pas été long. Il arrivait le jeudi [à Chicoutimi], et le lundi, il recommençait à s’entraîner », a expliqué son père qui a porté les couleurs des Saguenéens et des Foreurs au début des années 1990.

Colby Cave : un choc

Sylvain Rodrigue a accepté de revenir sur le décès soudain de l’attaquant Colby Cave à la suite d’une hémorragie cérébrale, le 11 avril dernier. Cave, 25 ans, avait notamment participé à 44 matchs avec la filiale des Oilers dans la Ligue américaine. Il était un joueur apprécié dans le vestiaire de l’équipe.

« C’était un bon gars et un enfant qui a toujours travaillé fort dans sa vie. Il était en parfaite santé et c’était un de nos meilleurs en termes de fitness. On ne pouvait pas s’imaginer ça. Ça a vraiment été un dur coup pour toute l’organisation. J’en parle et j’en ai encore des frissons », a reconnu l’homme de hockey.