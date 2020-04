Voyez à quoi ressemble un entraînement physique en virtuel

Avec un casque virtuel Oculus Quest et votre téléphone intelligent, changez votre domicile trop familier en un environnement complètement époustouflant pour vos exercices.

Le premier service de remise en forme en réalité virtuelle par abonnement sera lancé. Conçu pour les casques de réalité virtuelle Oculus Quest et couplé à votre téléphone intelligent, «Supernatural offre aux utilisateurs des séances d'entraînement quotidiennes encadrées par des experts, un suivi détaillé de leur condition physique, un vaste catalogue de musique et la possibilité de s'entraîner dans les plus beaux endroits du monde sans jamais quitter leur domicile», peut-on lire sur le communiqué de presse.

La vidéo de Supernatural sur YouTube donne un bel aperçu d’un entraînement physique assisté par réalité virtuelle. https://www.youtube.com/watch?v=gZ6EL388tVk&feature=youtu.be

Littéralement transportés dans un environnement virtuel, les utilisateurs sont mis au défi dans des exercices qui stimulent à la fois leurs muscles et leur rythme cardiaque. Les mesures et les résultats sont transmis en temps réel.

Au menu d’un abonnement avec Supernatural :

des entraînements quotidiens sur des environnements idylliques, avec de la musique que vous aimez et des conseils d’experts;

une équipe d’entraîneurs pour vous guider et vous motiver;

un conditionnement physique conçu pour tous les groupes musculaires et votre rythme cardiaque;

un entraînement progressif qui augmente en difficulté au fur et à mesure que vous progressez;

des paysages sublimes comme la Grande Muraille de Chine, l’île Isabella aux Galapagos, le volcan Erta Ale en Éthiopie ou encore les ruines du Machu Picchu;

Imaginé il y a deux ans par les cofondateurs Aaron Koblin et Chris Milk, les deux experts ont cherché à créer un service qui ferait aimer les exercices plutôt que les détester. Par exemple, ceux-ci se sont demandé comment atteindre «l’équivalent mental et physique de 30 minutes de ski dans les Alpes suisses tout en étant dans le confort de son salon».

Le résultat se trouve dans le service Supernatural, un assemblage de chorégraphies, de créateurs de jeux vidéo, d’artistes et d’ingénieurs, indique le communiqué de presse.

Le service est offert depuis hier, 23 avril sur la boutique Oculus. Période d’essai de 30 jours, tarif de 19 $US par mois pour les premiers membres.

Espérons que les fameux «endroits du monde» et environnements seront nombreux pour les utilisateurs.

Site Web : https://www.getsupernatural.com