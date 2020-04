LEFEBVRE, Nicole



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Nicole Lefebvre à l'âge de 76 ans, après un long combat contre le cancer. Elle nous a quittés le 20 avril 2020 à la suite de complications respiratoires et ses enfants ont pu l'accompagner dans ses dernières heures.Outre son époux Raymond Courval, qu'elle aimait tendrement, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Jean-François) et Stéphane (Sandra), ses petits-enfants Clara, Christophe, Mina et Lou, ses frères Pierre et Guy, ses belles-soeurs, ses beaux-frères ainsi que des neveux et nièces et plusieurs autres ami(e)s.Comme le contexte actuel l'oblige, l'inhumation se fera en toute intimité le samedi 25 avril 2020, en compagnie de ses proches. Nous vous remercions à l'avance pour vos prières en cette journée.Une célébration en sa mémoire aura lieu à l'église de Saint-Bruno-de-Montarville à une date ultérieure. Les informations seront communiquées dès que la situation le permettra.