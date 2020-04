GINGRAS, Raymond



À Montréal, le 22 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Raymond Gingras.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Thérèse Bessette, ses enfants Carole (Sylvain), Sylvie (Christian), Francine (Nelson), Louise (Michel) et Michel Gingras (France), plusieurs petits-enfants et leurs conjoint(e)s et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure en raison des circonstances.www.salonfunerairelfc.com