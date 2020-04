PARIS, Margot

(née Marguerite Dion)



Le 18 avril 2020 est décédée paisiblement à la maison, entourée des siens, Mme Margot Paris épouse de feu Gérard Paris.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Richard), Marc, André (Yolande) et Benoit (Julie); sa bru Nathalie; ses petits-enfants Stéphanie, Bruno, Marie-Pier, Jade, Chanelle et leur conjoint respectif; ses beaux-petits-enfants Mathieu et Audrey; son arrière-petite-fille Margot; son beau-arrière-petit-fils Félix; ses belles-soeurs Bernadette Demers (feu Albert Dion) et Thérèse Bérubé (feu Louis Paris); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, la cérémonie pour lui rendre hommage sera reportée à une date ultérieure. Une seconde parution avec plus de détails sera publiée en temps et lieu.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer.Merci à Mme Michelle Côté, infirmière en soins palliatifs à domicile, pour ses bons soins et son empathie.