LEDUC, Solange



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Solange Leduc, le 11 avril 2020, à Montréal, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vital, Josiane, Jocelyn (Brigitte) et Claudie (Sergio), ses petits-enfants Vanessa (Pavo) et Sophie (Erasmo), Katerine et Arielle, Gabriel, Yoan et Karell, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier tous ceux qui, au cours de la dernière année, soit par leur amitié, soit par leurs soins, ont contribué à adoucir son quotidien, particulièrement, le personnel des CLSC de Rivière-des-Prairies et CHSLD de Cartierville.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Fondation Gracia et à l'Institut de cardiologie de Montréal.Compte tenu de la pandémie actuelle, nous communiquerons ultérieurement les détails concernant ses funérailles.