BRIDEAU (née DUGUAY)



ThérèseÀ Laval, le dimanche 12 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Thérèse Duguay.Elle est partie rejoindre son mari tant aimé Alexandre Brideau, ses 2 fils Raynald et Vincent, ses soeurs Maria, Léantine, Bernadette, Constance, Cécile et Soeur Germaine, ses frères Valmond et Jean-Paul.Elle laisse dans le deuil sa fille France, ses fils Alain et Germain (Céline), ses 4 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants Francis, Geneviève (Mathieu), Meagan, Maverick, Molly, Patrick (Jessie), Nolan, Mylia, Jessica (Yanick), James G., William G. et Jade, son frère Armand (Raymonde), ses cousines et cousins, nièces et neveux Duguay et Brideau, amies et amis de Montréal et de l'Acadie (Nouveau Brunswick).Une cérémonie se tiendra au Cimetière St-Vincent de Paul de Laval (3503, Boul. Lévesque Est, Laval, Qc) à une date ultérieure pour la commémorer, ainsi que son mari.