BEAUDET, Clément



Paisiblement, le 10 avril 2020, à l'âge de 89 ans, s'est éteint Clément Beaudet, époux de feu Thérèse Cléroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Sylvie), Pascale (Yves) et Martin, ses petits-enfants Rébecca, Ludovic, Karl-Philippe et Léa, ses arrière-petits-enfants Émile et Jeanne, sa soeur Bibiane ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Société Alzheimer de Montréal.