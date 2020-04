MORIN, Yolande



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Yolande Morin, survenu à Montréal, le 15 avril 2020, à l’âge de 85 ans. Elle part rejoindre son époux feu M. Bertrand Thériault et tous ceux qu’elle a aimés.Elle laisse dans le deuil son fils unique Marc et sa conjointe Carole Lefebvre, ses petits-fils chéris Charles-Antoine et Jean-Philippe, son frère Maurice Morin (Nicole Cardinal), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En cette période de pandémie, une cérémonie virtuelle se tiendra à la :le samedi 2 mai 2020. Pour visionner cette cérémonie, son fils vous laissera savoir les procédures à suivre.En respect des volontés de Madame Morin, la famille organisera un rassemblement à une date ultérieure, après la présente crise.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Morin en ce temps particulièrement difficile.