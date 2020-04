MONAST, Claude



À Marieville, le 23 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Claude Monast, époux de feu madame Aline Dubuc.Il laisse dans le deuil ses fils Marc-André, Jacques, feu Luc et sa fille feu Marie-Claude (Gilles Nadeau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles en présence des cendres auront lieu à une date ultérieure ainsi que l'inhumation qui aura lieu au cimetière de Marieville.Les arrangements funéraires ont été confiés auTéléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941