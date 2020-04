FILIATRAULT LEDUC, Juliette



À Ste-Catherine, le 14 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Juliette Filiatrault (née Leduc), épouse de feu Raymond Filiatrault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Lise), Michel, Richard (Angéline), Claude (Denise) et Daniel, ainsi que 10 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants, ses soeurs Marguerite et Jeanne et son frère Jean-Marie.Compte tenu des circonstances (COVID-19), une célébration aura lieu ultérieurement.