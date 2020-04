MAJOR, Georges



À Laval, le 18 avril 2020, à l'âge de 95 ans est décédé monsieur Georges Major, époux de feu Mme Jacqueline Aubry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacqueline, Carole, feu Diane, feu Robert, feu Richard et sa belle-fille Nicole Héroux.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Fleurette et son frère feu Maurice, sa belle-soeur Denise ainsi que son demi-frère Gilles Delisle, de même que ses onze petits-enfants : Patrick, Réjean, Robert (Lydia Bujold), Francis, Francis, Marie, Caroline, Sébastien, Joanie, Magalie et Nathan et ses arrière-petites-filles : Maëlla et Mikaëlla ainsi que ses neveux, nièces, amis et connaissances.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.