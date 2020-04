LEDUC, Jean-Mercier



À St-Laurent, emporté par la covid-19, le 21 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Mercier Leduc, époux de feu Mme Carmen Lecavalier.Fils de feu Édouard Leduc et de feu Anita Gohier ainsi que frère de feu Céline, Normand (Odette Lecavalier), ainsi que de feu Pierre.Il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Denis Breton), Gilles (France Lemieux), Yves (Pascale Girouard) et Véronique, ses petits-enfants Charles (Gabrielle Bouchard), Guillaume, Mathieu, Raphaëlle et LiCan-Marie, ses frères et soeurs Marielle, Nicole, André, Adrien (Marie Farley), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lecavalier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'unité 4F du CHSLD St-Laurent pour les bons soins prodigués.En raison de la pandémie actuelle, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation Gracia.