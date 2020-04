WHIPP, Patrick



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Patrick Whipp.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Perron, ses enfants Gary, Nancy et Marc André, le fils de sa conjointe, Christopher Currie, ses petits-enfants ainsi que parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure en la chapelle duSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990L'information sera communiquée via le www.lesieuretfrere.com et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.