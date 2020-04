BOULERICE, Florian



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Florian Boulerice, survenu à Laval le 19 avril 2020, à l'âge de 96 ans. Ce grand passionné a été bijoutier jusqu'aux dernières semaines de sa vie. Il rejoint Fernande, son épouse pendant plus de 65 ans et son fils Reynald.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Richard), Diane (Pierre) et Gilbert (Louise); ses petits-enfants: Marilou (Luke), Maximilien (Marisol), Alexis (Nathalie), Rosalie (Jonathan) Louis-Philippe (Amanda) et Guillaume (Sara-Êve); ses arrière-petits-enfants: Félix, Éliott, Léonie, Léa-Rose et Noah ainsi que Maélie, Sharly et Louka; ses belles-soeurs Ghislaine Lécuyer et Madeleine Trudeau et son beau-frère Réjean Lécuyer, ses neveux et nièces, ainsi que son amie de coeur Monique Gosselin et sa famille, son bon ami Bernard Roy, ses amis des quilles et de la résidence Les Jardins de Renoir.Une célébration de sa vie aura lieu lorsque les circonstances le permettront à laCeux et celles qui désirent être informés de la tenue de cet événement, sont invités à nous écrire à:gilbert.boulerice@gmail.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé.Il est possible de laisser un mot à la famille sur le site de la Coopérative funéraire du Grand Montréal au www.cfgrandmontreal.com