SABOURIN, André



Le 16 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Sabourin, époux de Mme Blanche Ouellette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Marie-France), Diane, Carole (Stéphane) et Francine (Florent), ses petits-enfants Blanche, David, Léane et Victor ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie qui nous afflige en ce moment, les funérailles auront lieu ultérieurement.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Laurendeau pour les bons soins prodigués.