PROULX, Lucienne née Daviault



Au CHSLD Laurendeau, le 15 avril 2020, à l'âge de, est décédée madame Lucienne Daviault épouse de feu Fernand Proulx.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (feu Pierrette Cardinal) et Roger (Laurette Leathead). Elle est aussi partie rejoindre son fils Robert.Elle laisse également ses petits-enfants Daniel, Sylvain, Hugo, Sylvie et Sonia, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Jean-Claude, Armand, Jean-Paul, Léonide et Rosa, ses belles-soeurs Pauline et Gisèle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le travail dévoué de tout le personnel du CHSLD Laurendeau pour leur soutien et les bons soins.À la demande de la famille, les funérailles ont été repoussées à une date ultérieure. Merci de votre compréhension.