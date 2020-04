TÉTREAULT, Lucille

(née Barrette)



À Blainville, le 19 avril 2020, à l'âge de 95 ans est décédée Mme Lucille Barrette, épouse de feu Fernand Tétreault.Précédée de ses enfants, feu Gilles et feu Francine (Jean Desmarais, Andrée Teasdale), elle laisse dans le deuil, Marie-Claude (Rénald Cusson), Lucie (Louis-Pierre Paquin), Marie-Josée (Jean Légaré) et Benoit (Renée Mayrand), ses petits-enfants, Annie, Jean-François, Vincent, Jean-Olivier, Antoine, Julien, Marie-Michèle, Charlotte et Marie-Rose ainsi que ses arrière-petits-enfants, Thomas, Camille, Zoé-Léna, Georges et Lionel.Elle laisse également ses belles-soeurs, Jeannette, Lise et Denise, neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934