TURCOTTE, Richard



12 septembre 1942 - 16 avril 2020À son domicile, le 16 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé subitement M. Richard Turcotte, époux de feu Diane Lecavalier et père de feu Véronique Turcotte.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Annie Roy), Benoit (Sophie-Anabelle Dupont), Dominique (Christine Périgny) et David (Caroline Fréchette); ses petits-enfants Édouard, Mathilde, Baptiste, Clémence, Benjamin, Malik, Anabel, Dahlia, Anaïs et Myralie. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Claire (Herbert) et Claudette (Jean-Louis), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que tous ceux et celles qui ont partagé des petits ou grands moments de sa vie.Ayant fait carrière au sein de la Banque Laurentienne, il fut également maire de St-Jean Baptiste de 1987 à 1993. Il s'est de plus longuement impliqué comme entraîneur de hockey dans sa localité.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Prière d'inscrire vos témoignages de sympathie via :Ceux-ci peuvent aussi se traduire par un don à l'association Diabète Québec.