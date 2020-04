SIMARD Thérèse née Levert



À Dollard-des-Ormeaux, le 19 avril 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Thérèse Levert.Elle repose désormais auprès de son époux Jean-Louis Simard, de son gendre Steve Johnson (époux de sa fille Francine), de son petit-fils Jason, de ses soeurs Gertrude, Simone, Solange et Jeanne-d'Arc et de ses frères Gaston et Rolland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Jean (Viviane Lachapelle), Alain (Lynda Beauchamp), ses petits-enfants Mélissa (Jonathan Jobin), Marie-Hélène (Steve Nantel) et Julie (Mani Madhoun), ses arrière-petits-enfants Xavier et Roxanne, Samuel et Mélia, Tristan et Livia, ses soeurs Jeannette Levert Boivin et Carmen Levert Fontaine, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux nièces et neveux ainsi que d'autre parents et amis.Une célébration de vie sera célébrée ultérieurement.Elle fut confiée à la :La famille tient à remercier Thérèse Paré et Lynda Beauchamp, Francine Banville, Theresa, Yolette et Claudine, Jeff, Steeman et Manon Sauvé.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.