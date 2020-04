CHARTIER, Réal



À Montréal, le 22 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Réal Chartier, époux de Louise Cloutier.Il laisse également dans le deuil ses filles: Chantale (Alain) et Sylvie (Jean-Pierre), ses petits-enfants: Valérie et Roxanne et ses arrière-petits-enfants: Isabella, Léonardo et Walter, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à lui rendre un dernier hommage à une date ultérieure. Vous en serez informé au moment opportun.COMPLEXE FUNÉRAIRE DES TREMBLESwww.cfdt.ca