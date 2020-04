CHARBONNEAU, Stella

(née Guay)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Stella Guay Charbonneau, survenu le 18 avril 2020 à l'âge deElle était l'épouse de feu Adrien Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Diane), André (Lise), feu Bernard, Christiane (Louis), Lucie (feu François), Francine (Michel), Claude; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Jeannine), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.À la demande de la famille, les funérailles seront repoussées à une date ultérieure. La nouvelle date sera indiquée dans le journal dès sa confirmation. Merci de votre compréhension.