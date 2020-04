PIUZE, Lucie



À Greenfield Park, le 12 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucie Piuze, épouse de feu Jacques R. Bisaillon.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Bisaillon (Nicole Bordeleau), sa fille Claire Bisaillon (Roger Pépin), ses petits-enfants: Shawn Eric, Louis Philippe et Evelyne Bisaillon, Yoann et Mikaël Leblanc, ses arrière-petits-enfants: Léo, Mila et Liliana Bisaillon, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure au complexe funéraire:ST-LAMBERT