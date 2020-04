BERGERON, Monique (Vezeau)



À Montréal, le 19 avril 2020, est décédée Monique Bergeron, épouse de feu Jean-Bernard Vezeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Lucie Lepage), Lucie (Guy Poirier) et Mario (Johanne Sioui), ses six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères Gilles, Pierre et Michel, leur conjointe, et plusieurs neveux et nièces.La date de la cérémonie demeure inconnue pour le moment.Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel soignant et non soignant pour les bons soins reçus durant son séjour au CHSLD Joseph-Francois-Perrault.