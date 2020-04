COICOU, René



Décédé lundi le 2 mars 2020 à l'âge de 84 ans. Il était le fils de feu Yves Coicou et de feu Lamercie Garcia, ainsi que l'époux de madame Ilda Coicou.Il laisse dans le chagrin ses enfants Yves (Marie-Josée Samson), Jean-Marc (Diane Lamontagne), Carl (Sophie Boileau) et son beau-fils Roy Pereira (Anna Kalasznikow). Grand-père adoré de Claire (Nicolas Roy), Louis-Olivier, Charles-Alexandre, Léonie, Kate Pereira et arrière-grand-père de Mélie et Emrick. Il laisse également dans le deuil son frère Raymond et ses soeurs Olga (Leo Kearney) et Marcelle (Bernard Reverdin), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Il est parti rejoindre sa première épouse et mère de ses enfants (Claire Gravel), son frère Franck et sa soeur Lucienne.La famille désire remercier la résidence Garry J Armstrong pour leurs soins prodigués.Étant donné les circonstances entourant la COVID-19, la cérémonie se fera en toute intimité avec la famille immédiate à la maison funéraire180 CHEMIN MONTRÉALOTTAWA, K1L 1B4www.racinerobertgauthier.comle samedi 16 mai 2020 de 10h à 13h suivi d'un service funéraire en l'église Paroquia Senhor Santo Cristo à 13h.La mise en terre aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (Montréal).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation de votre choix.