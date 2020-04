GILBERT, Pauline



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Pauline Gilbert, épouse de monsieur Jean-Guy Daviau. Elle est décédée à l'âge de 88 ans, le 20 avril 2020, emportée par la COVID-19.Outre son époux bien-aimé, elle laisse dans le deuil ses filles, Diane, Lise (Jean) et Ginette (Yves), ses petits-enfants Vincent, Louis-Philippe, Jean-François, Michel, Mathieu et Joannie ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants Alexandre, Camille, Léa, Éloïse, Léonie et Béatrice, sa soeur Jacqueline (Robert), sa belle-soeur Pierrette ainsi que de nombreux neveux et nièces.Dans les circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.alzheimermontreal.ca